Telefoonlijnen voor vakantietesten overbelast, ict niet af: 'Race tegen de klok’

Alle Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan naar het buitenland, kunnen in juli en augustus een gratis coronatest aanvragen voor vertrek. Sommige vakantielanden eisen zo'n negatieve test voordat ze toegang verlenen. Vanaf vandaag zou het daarom mogelijk moeten zijn om via testenvoorjereis.nl een sneltest of PCR-test in te plannen. Die test kan dan worden afgenomen door de GGD of door een reeks commerciële bedrijven die in opdracht van het kabinet werken.