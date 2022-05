Temperatuur gaat weer omhoog: ‘Frisse dagen lijken niet terug te komen’

Dankzij een frisse noordwestenwind was het de afgelopen dagen niet warm. Met maxima rond 15 graden was het ronduit koel voor de tijd van het jaar, komende week ook met lage temperaturen in de middag. ,,Maar er is een groot verschil", stelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Er staat veel minder wind.”

De belangrijkste oorzaak is volgens Klaasen het hogedrukgebied ten noordwesten van Ierland. Dat trekt zich morgen verder terug de Atlantische Oceaan op. ,,Een uitloper van dit hogedrukgebied komt op dat moment tijdelijk boven Nederland te liggen waardoor de wind wegvalt. Ondanks de vele wolkenvelden en lage temperatuur zal het dan toch wat beter gaan aanvoelen.”

Dinsdag is daar al weinig van over omdat een depressie van Scandinavië naar het Verenigd Koninkrijk trekt. Woensdag trekt het lagedrukgebied vervolgens in afgezwakte vorm de Noordzee op en zorgt dan met name in het noorden van Nederland voor buien. In het zuiden blijft het droog en kan de temperatuur oplopen naar 20 tot 23 graden.

Warmer

In de tweede helft van de week kan het vooral in het zuiden en zuidoosten van het land wat warmer worden met maxima (ruim) boven 22 graden.

Volgend weekend is het Pinksteren. De temperatuur zal dan flink verschillen in het noorden en zuiden van Nederland. ,,Echter de frisse dagen zoals we die nu hebben lijken niet terug te komen. het weerbeeld is rustig met zonneschijn en overwegend droog. Met name in het zuiden kan het boven de 20 graden worden", aldus Klaassen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het weer: