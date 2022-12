TenneT: stroomstoring Flevoland begon door ‘menselijk handelen’

drama brunssum Bekende (39) van Gianna (14) schoot eerst haar dood en daarna zichzelf: ‘Hij was altijd heel onvoorspel­baar’

De inmiddels overleden 39-jarige man uit Heerlen die betrokken was bij de dodelijke schietpartij in een huis in Brunssum dinsdagavond, is degene die geschoten heeft. Door de schietpartij kwam de 14-jarige Gianna om het leven, en uiteindelijk ook de verdachte zelf. Het gaat om Leon B., een man met psychische problemen.

