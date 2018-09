Terecht of niet? Roethof veegt bewijs in zaak Nicky Verstappen van tafel

CLAIM 1. ‘Dna is levensgevaarlijk: het verspreidt zich heel makkelijk’



Een echtpaar uit Bloemendaal sliep diep toen op 28 april 2008 twee gemaskerde en gewapende mannen de slaapkamer binnen kwamen. Ze bonden de man en vrouw vast op het bed en roofden de villa leeg. De politie leek snel beet te hebben: op een touw zat het dna van de bekende crimineel Remond P.. Maar al gauw bleek dat P. een ijzersterk alibi had: ten tijde van de overval zat hij al weken in de gevangenis voor een andere zaak. Het is nog steeds een raadsel hoe zijn dna op dat touw is gekomen.



Dit laat volgens strafpleiter Geert-Jan Knoops zien dat voorzichtigheid is geboden met dna-sporen. Ze hoeven niet per se van de dader te zijn. ,,Als meneer A een handdoek gebruikt, meneer B pakt die handdoek en wurgt daarmee meneer C: dan kan er DNA van A gelinkt worden aan de moord op C zonder dat hij erachter zit.’’



Op basis van wat nu in de media bekend is gemaakt omtrent de zaak Nicky Verstappen deelt Knoops de conclusie van collega Roethof dat het bewijs tegen Brech mager is. Het aangetroffen dna op Nicky’s kleding is kennelijk een contactspoor, niet afkomstig van bloed of sperma. ,,Dan gaat het vermoedelijk om een geringe hoeveelheid huidcellen.” En die kunnen ook op andere manieren worden overgedragen.



Zo zei een collega-scouting staflid van Jos Brech eerder in deze krant dat Brech de Brunssummerheide, het natuurgebied waar Nicky verdween en dood gevonden werd, op zijn duimpje kende: ,,Jos z’n dna ligt door het hele bos.’’ Volgens Knoops is het theoretisch mogelijk dat Brechs dna is overgedragen. ,,Onderzoek toont aan dat dna soms enkele weken kan blijven liggen, zelfs buiten en onder slechte weersomstandigheden.”



Als Knoops moet inschatten of er voldoende bewijs ligt tegen Brech, zegt hij: ,,Er lijkt nu geen zaak. Maar dan ga ik af op wat de advocaat van de heer Brech naar voren brengt.”