Terrasje pakken? Dit weekend kan het nog, daarna is het koud en wisselvallig

De terrassen zijn sinds woensdag weer open, maar op terrasweer hoeven we komende week niet te rekenen. Dit weekend is het nog aardig weer, al is het wat koud voor de tijd van het jaar. Later wordt het echter wisselvallig.

,,Voor het weekend ziet het er beter uit dan vandaag”, zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,Morgen is het op veel plaatsen droog, en de zon schijnt geregeld.” ‘s Nachts kan het hier en daar een graadje vriezen aan de grond. ,,Maar met de zon erbij warmt het snel op. De zon is in deze fase van het voorjaar wel krachtig, dus als je uit de wind gaat zitten kun je prima een terrasje pakken.”

Vooral aan de kust is het dit weekend zonnig. ,,Lekker weer voor een strandwandeling om daarna een strandtent op te zoeken.” Wel is het koel voor de tijd van het jaar: zaterdag wordt het maximaal 14 graden, waar 16 á 17 normaal is. Dat komt doordat de wind vanaf zee komt; de zeewatertemperatuur is in dit jaargetijde ongeveer 9 graden en dat zorgt voor koude lucht. ,,Maar die lage temperaturen waren we wel gewend van april.”

Koud, wisselvallig en veel wind

Wie tijdens de meivakantie in eigen land op pad wil, heeft minder geluk. ,,De komende week wordt het wisselvallig. De kans is groot dat je door een hoosbui onder een parasol moet schuilen, dus van terrasweer kun je dan niet meer echt spreken.” Maandag is het nog relatief droog, maar met name dinsdag en woensdag zijn regenachtig. Het waait dan ook behoorlijk en het is fris, met maxima van 11 á 12 graden.

Ook in de tweede helft van de meivakantie is het wisselvallig en koud. Wel lijkt het erop dat het zaterdag 8 en zondag 9 mei warmer wordt. Die voorspelling is echter nog onzeker.

