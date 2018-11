Terre des Hommes baart opzien met ‘aanbieding’ kinderseksreizen

Naschrift hoofdredactie: We hebben verscheidene mails en telefoontjes gekregen naar aanleiding van een advertentie voor ‘Lekker Man Tours‘, het reisbureau voor jong contact in Cambodja’. Deze advertentie voor sekstoerisme is in werkelijkheid een stunt van Terres des Hommes, dat deze week een campagne is begonnen tégen sekstoerisme naar Cambodja, een campagne waarover we maandag in de krant ook schreven. Terre des Hommes wilde met de advertentie mensen aan het denken zetten: gebeurt dit echt? De advertentie is dus nep, zoals ook bleek voor wie de site van ‘Lekker Man Tours’ bezocht. Dat er dit soort reizen worden georganiseerd, is helaas echt. Daarom hebben we plaatsing toegestaan.