Terreur en angst op homo-ontmoetingsplekken: ‘Hij rende voor zijn leven’

Sapna (23) kon niet mee met laatste groep en zit nu ‘opgesloten’ in Kaboel: ‘Maar er is weer hoop’

30 augustus De 23-jarige Sapna Nabizada zat niet bij de groep Nederlanders die nog op het nippertje kon ontsnappen aan het nieuwe talibanregime in de hoofdstad van Afghanistan. De Dordtse zit nu ‘opgesloten’ in Kaboel en had even geen idee of ze nog terug kon naar Nederland. ,,Ik was er echt ziek van.” Maar nu is er weer hoop: de taliban zeggen toe dat alle buitenlanders het land mogen verlaten.