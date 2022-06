Terreurverdachte Wail el A. moet langer de cel in voor schieten op politie, ook al deed zijn geweer het niet

De hoogste straf werd door het gerechtshof in Den Haag uitgedeeld aan Wail el A. (24) uit Rotterdam. Hij kreeg 16,5 jaar celstraf, dat is 3,5 jaar meer dan de rechtbank hem in 2020 oplegde. Behalve het plannen van een aanslag en lidmaatschap van een terroristische organisatie werd El A. schuldig bevonden aan het schieten op agenten bij zijn arrestatie. El A. deed dat met een geweer dat hem even daarvoor door twee undercoveragenten was geleverd, het wapen was dus onklaar gemaakt. De rechtbank sprak El A. daarom nog vrij van het schieten op agenten, het gerechtshof veroordeelt hem daar nu in hoger beroep wel voor. Tegen El A. was door het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf geëist.