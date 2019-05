Terreurverdachte wil niet uit cel, want anders moet hij ons land uit

Huizen­prijs stijgt in Nederland sneller dan in rest van Europa

10:16 Nederlandse nieuwbouwhuizen worden elk jaar stukken duurder. In 2018 nam de prijs met liefst 13 procent toe. Dat is erg veel in vergelijking met de rest van Europa; alleen in Slovenië stegen de prijzen meer. Bezien in een periode van tien jaar blijft de ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs echter achter: die ging 4 procent omhoog, terwijl die in Europa wel 12 procent steeg.