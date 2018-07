Terrorisme-expert: Jihadscene Nederland intact en groter dan ooit

update Politie op zoek naar meisje in vermis­sings­zaak Koen (17)

12:15 Een eerste teamlid van Dutch Rescue Dogs is vanochtend met één reddingshond afgereisd naar Italië om te gaan helpen bij zoektocht naar de vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest. De jongen verdween donderdagnacht na een avondje stappen met vrienden in Lazise bij het Gardameer. De politie is ondertussen op zoek naar een meisje, in wiens gezelschap Koen is gesignaleerd.