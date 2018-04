Terrorkleuters

‘Horrorver­bou­wing’ jaagt Wijks gezin met drie kinderen huis uit

7:15 Het draaide uit op een horrorverbouwing. Die weinig heel heeft gelaten van het droomhuis dat Erik en Petra van der Vlugt uit Wijk bij Duurstede voor ogen stond. In plaats daarvan kijken ze aan tegen een extra schuld van ruim 40.000 euro, geld dat ze niet hebben. En wonen ze met hun kinderen Damian (10), Brian (8) en Lilian (5) noodgedwongen al bijna een halfjaar in bij de ouders van Petra, ook in Wijk bij Duurstede.