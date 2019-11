Terug naar 100: dat gaat zomaar niet

Enkele uren na de officiële bekendmaking van de lagere maximumsnelheid is er vooral veel onduidelijk. Ja, we mogen het gaspedaal straks minder hard intrappen, maar Rijkswaterstaat weet nog niet per wanneer. ,,We gaan eerst een planning maken”, zegt woordvoerster Ursula Neering.



Ze wijst erop dat een groot aantal verkeersborden langs de snelwegen moet worden aangepast. ,,Maar hoeveel borden betreft het, hoe lang is de levertijd, kunnen ze snel geplaatst worden? Al dat soort zaken moeten we inventariseren”, aldus de woordvoerster. Rijkswaterstaat, dat de lagere maximumsnelheid ook op de matrixborden boven de snelwegen zal communiceren, verwacht over enkele weken de datum bekend te maken.