Terug naar ouderwets sommetjes stampen; scholen betalen grif voor rekenschrift 2.0

Een particulier instituut biedt scholen tegen betaling een vernieuwend onderwijsmiddel: een rekenschrift ‘oude stijl’ dat leerlingen ook netjes leert schrijven. Ze schaffen dit extra lesmateriaal aan bij een private partij, bovenop de bestaande leermethode. Dat is onderwijsminister Wiersma een doorn in het oog, want het standaard onderwijs moet gewoon deugen.

Het nieuwe schrift, onderdeel van de cursus ‘Foutloos Rekenen’, valt terug op het traditionele stampen en oefenen van sommetjes. Leerlingen lopen volgens de makers - het Nederlands Mathematisch Instituut - de hele rekenprocedure door en creëren automatismen (zoals de ouderwetse rekentafels) in hun brein. Daarnaast zorgt het gebruik van ruitjespapier van 7,5 x 7,5 millimeter voor meer overzicht en minder fouten.

De cursus ‘Foutloos Rekenen’ kunnen basisscholen uit hun eigen budget aanschaffen, naast de gebruikelijke lesstof, en honderden scholen doen dat ook. Er hangt wel een prijskaartje aan: voor de hele klas kost de complete cursus (opgavenboeken, antwoordenboeken, rekenschriften en posters) 2915 euro, inclusief btw. Inclusief instructie en begeleiding. Een doos met alleen zestig schriften gaat voor 89 euro de deur uit.

Het instituut constateert dat er veel behoefte aan dit extra lesmateriaal is. Want leerlingen krijgen standaard alleen digitale rekensommen en kladpapier of schriften met te smalle ruitjes, waardoor slordig schrijfwerk en rekenfouten ontstaan. Daarnaast rekenen ze met situaties uit ‘de echte wereld’, het zogeheten realistisch rekenen. Deze methode staat onder druk nu de basisvaardigheden van kinderen teruglopen.

Extra materiaal

Het betreft extra materiaal, bovenop de huidige lesstof, bevestigt projectleider Fleur Rahimi van het Nederlands Mathematisch Instituut. ,,Op scholen worden vaak verhalende sommen aangeboden, die moeilijk te interpreteren zijn. Ook krijgen in een standaard schrift niet alle kinderen de getallen goed op een rij. Het lijken kleine dingen, maar ze maken zoveel verschil! Wij vinden dat kinderen bij het leren rekenen eerst terug naar de basis moeten. Als ze die begrijpen, dan kunnen redactiesommen volgen.”

Het alternatief van het Nederlands Mathematisch Instituut staat niet op zich. Veel scholen kopen tegenwoordig bij private partijen extra onderwijsmiddelen in of ze huren dure zelfstandig werkende docenten in om hun leerlingen bij te spijkeren. Onderwijsminister Wiersma is juist aan de slag met maatregelen om ‘de normalisering van het private aanbod in het publieke onderwijs aan te pakken en te ontmoedigen’. Dat zorgt volgens de bewindsman voor ongelijke kansen tussen kinderen op verschillende scholen.

Het kabinet wil inzetten op basisteams met experts die scholen helpende basisvaardigheden bij hun leerlingen, zoals taal en rekenen, te verbeteren. Ook moeten onderwijsprofessionals meer tijd en kennis krijgen en dient er extra aandacht te komen voor lezen en boeken op school. Het is de bedoeling dat ouders en scholen zich niet meer hoeven te wenden tot dure, externe partijen om het onderwijsniveau op te krikken.

Achterblijven bij Aziatische landen

Die inhaalslag is wél nodig, want Nederlandse basisschoolleerlingen zijn de laatste jaren slechter gaan rekenen. We blijven achter bij de Aziatische landen en verliezen ook terrein op andere West-Europese landen. Dus wenden scholen zich vooralsnog tot aanvullende leermiddelen. Zoals de cursus ‘Foutloos Rekenen’.

Sezgin Cihangir, directeur van het particuliere Nederlands Mathematisch Instituut, zegt het helemaal eens te zijn met de minister. ,,Bijlessen zijn symptoombestrijding. De echte oplossing is goed onderwijs op school. Dat is ook onze ambitie.” Sterker nog: ,,Ik werk aan het overbodig maken van ons eigen instituut. Wij vinden dat goed onderwijs op school moet plaatsvinden”, aldus Cihangir. Tot die tijd ontwikkelt het instituut volgens hem ‘effectieve leermiddelen waar scholen om staan te springen’.

Het Nederlands Mathematisch Instituut is momenteel in gesprek om de vernieuwende rekenschriften ook aan particulieren aan te gaan bieden. Rahimi: ,,We denken daar zeker over na. Het nieuwe schrift is net naar buiten, maar de de dozen vliegen de deur uit. Dus belangstelling van ouders verwachten wij absoluut.”

