TERUGLEZEN | Viroloog twee jaar na eerste besmettingen: Coronavirus zal blijven muteren

CoronavirusTwee jaar na het vaststellen van de eerste coronabesmetting in Nederland sluiten wij ons langstlopende liveblog ooit af. Het virus is zes miljoen positieve testen en ruim 21.000 sterfgevallen later echter nog niet weg. ,,Het zal blijven muteren’’, zegt viroloog Bert Niesters. Nieuwe varianten zullen blijven komen en gaan. Hoe ernstig die zullen zijn, is de vraag. Uiteraard houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Hieronder lees je het laatste blog terug.