Terugverlangen naar de goeie ouwe SRV-wagen

Het is tien uur ’s avonds en de bel gaat. ,,Wie kan dat nou zijn?” vraagt de man. ,,Luiers!’’ roep ik, terwijl ik blij opspring.



In het studentenhuis riep ik altijd ‘Ik ben er niet!’ de gang in, waarna ik toch altijd teleurgesteld was als het niet voor mij was. Nu ben ik zo oud dat ik euforisch het woord ‘luiers’ schreeuw als de bel gaat. Het is slecht met mij gesteld. Als ik niet zo lang achter de bar had gestaan en een kroegleven had geleid, dan was ik zeker in een midlifecrisis geschoten.