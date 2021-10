Terwijl broers met elkaar op de vuist gaan, is hoogzwangere notaris bang maar vastbesloten

Groningen opge­schrikt door vierde aardbeving in paar dagen tijd

6 oktober Het dorp Zeerijp in de provincie Groningen is vanavond rond 21.00 uur opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De schok had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 1,3 en was op een diepte van 3 kilometer. Maandag waren er bij Zeerijp en het nabijgelegen Appingedam er in totaal drie aardbevingen.