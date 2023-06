Terwijl er klopjacht op hem plaatsvindt, krijgt ‘Bolle Jos’ goed nieuws: vrijspraak in megaproces

Terwijl opsporingsdiensten in Turkije al weken jacht op hem lijken te maken, was er woensdag een meevaller voor Jos Leijdekkers in een Belgische megazaak. De meest gezochte crimineel van Nederland werd vrijgesproken voor de smokkel van een half miljard euro aan coke.

Met de vrijspraak kreeg ‘Bolle Jos’ twee dagen voor zijn 32ste verjaardag een vervroegd verjaardagscadeau. In Luik vond de eerste rechtszaak plaats waarin Leijdekkers terechtstond als vermeend kopstuk in de internationale cokehandel. Tegen de Brabander werd twintig jaar cel geëist, omdat hij tussen 2017 en 2021 nauw zou hebben samengewerkt met de twee leiders van een Luikse drugsbende: de Belgen Dries L. en David C.

De politie wist twee drugstransporten van de organisatie te onderscheppen: van 1,1 ton en 793 kilo. Maar volgens justitie smokkelde de bende tussen 2017 en 2021 mogelijk maar liefst 15.000 kilo cocaïne. Omgerekend naar de handelswaarde die tijdens de rechtszaak werd genoemd (32.000 euro per kilo) kom je uit op een totaalbedrag van bijna een half miljard. De Belgische leiders moeten respectievelijk twaalf en negen jaar de cel in, maar Leijdekkers ontliep dus een lange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank was er twijfel over zijn betrokkenheid

Zwager en rechterhand vast

Er blijven niettemin genoeg zorgen over voor de Brabander. Sinds half juni lijkt er in Turkije een klopjacht op de voortvluchtige Leijdekkers gaande. Bij twee grootschalige politieacties werden in totaal liefst 34 verdachten opgepakt die worden gerekend tot de organisatie van de Brabander. Achtereenvolgens gingen daarbij zowel zijn zwager Abdullah Alp Ü. als zijn rechterhand Isaac B. in de boeien. Uit een vertrouwelijk document in handen van deze site bleek dat er ook op Leijdekkers zelf wordt gejaagd.

Volledig scherm Bij grootschalige acties in Turkije werd onder andere de vermeende rechterhand van Jos Leijdekkers, Isaac B. (eerste arrestant op de foto) aangehouden. Hij werd na zijn arrestatie naar Istanboel gevlogen. © Polis

Justitie is al geruime tijd op zoek naar Leijdekkers die ook wel bekend staat onder bijnamen als Bolle Jos, Josje Breda, Holly en El Presidente. Hij wordt door opsporingsinstanties beschouwd als een sleutelspeler in de grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto was gestapt.

Zelfs geen advocaat

In Luik ging het de laatste maanden ondertussen maar zelden over hem. Drie maanden lang vond in de Waalse stad onder zware beveiliging het megaproces plaats tegen de drugsbende. In totaal was er een lijst met 37 verdachten. Maar juist de opvallendste verdachte, Jos Leijdekkers, was ook de opvallendste afwezige. Hij nam niet eens de moeite om zich door een advocaat te laten verdedigen.

Tijdens de zittingen schetste justitie hoe de Luikse bende te werk zou zijn gegaan. De cocaïne was afkomstig uit Colombia en werd Europa binnengesmokkeld via de havens van Antwerpen of Rotterdam. Het zat verstopt in containers vol met watermeloenen, citroenen of cashewnoten. De drugs werden ook chemisch opgelost in kleding. Op die manier is de coke niet te zien op scans van havencontainers bij de douane en kunnen speurhonden die vaak niet detecteren.

In twee kleine dorpjes in de Ardennen, Strée en Ferrières, had de bende cokewasserijen om de drugs via een chemisch proces weer uit de kleding te halen. Daarna ging de vochtige coke in een pers om er blokken van te maken. De politie stuitte in de Belgische labs op liefst 29 magnetrons die werden gebruikt om de drugs na het proces te drogen.

