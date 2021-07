Terwijl Nederland versoepelt, trekken andere landen de teugels aan om opmars Delta-variant te stuiten

In het buitenland nemen de zorgen over de opmars van de Delta-variant toe. Terwijl in Nederland de coronaregels soepeler worden, trekken andere landen de teugels juist aan.

In Israël zijn mondkapjes weer verplicht, Groot-Brittannië versoepelt vier weken later dan gepland en in delen van Portugal moet de horeca tóch eerder sluiten.

Ook in Nederland zijn meer besmettingen met de Delta-variant, voorheen de Indiase variant genoemd. Uit de laatste labonderzoeken blijkt dat ongeveer 10 procent van de coronapatiënten de Delta-variant heeft opgelopen. Cijfers tonen dat vooral het aantal besmette jongeren groeit.

Volgens viroloog Marion Koopmans is het belangrijk om de basisregels te blijven volgen: houd 1,5 meter afstand, test bij klachten en ga in quarantaine als dat nodig is. ,,Hoe langer we de circulatie deze zomer kunnen uitstellen, hoe meer tijd we hebben om de immuniteit op orde te brengen.” Want vooralsnog blijkt dat de vaccins voldoende bescherming bieden tegen de deltavariant.

Besmettelijker

Quote Het aantal besmettin­gen loopt terug en dat geeft een euforisch gevoel. Maar laten we ons niet rijk rekenen Viroloog Ab Osterhaus Het RIVM verwacht dat de mutatie nog deze zomer de Britse (alpha) variant verdrijft. Die Delta-variant is besmettelijker dan de Britse, constateert het RIVM. ,,Maar voor zover we kunnen zien worden mensen er niet zieker van”, aldus woordvoerder Harald Wychgel.



Toch treffen andere landen extra maatregelen om de opmars van de Delta-variant te stuiten. In Israël moeten bewoners bijvoorbeeld in binnenruimtes weer mondkapjes dragen en zijn buitenlandse toeristen voorlopig niet welkom. Voor het eerst in maanden stijgt het aantal besmettingen, terwijl juist dit land vooropliep met versoepelen.

Versoepelingen uitgesteld

In Groot-Brittannië zijn verdere versoepelingen uitgesteld. De regering wilde meer mensen inenten, waardoor clubs vier weken langer dicht blijven en het aantal bezoekers van theaters en bioscopen beperkt blijft.

Ook in delen van Portugal steeg het aantal besmettingen hard. Lissabon en de Algarve gingen afgelopen weekend in een gedeeltelijke lockdown. Zo moet de horeca weer eerder sluiten.

Deskundigen maken zich zorgen over de groep niet-gevaccineerden als de Delta-variant in het najaar meer uitbraken veroorzaakt. ,,We kunnen een golf krijgen als die bij elkaar wonen. Veel landen zien dat risico en nemen nu preventief maatregelen”, stelt viroloog Ab Osterhaus. ,,Ja, het aantal besmettingen loopt terug en dat geeft een euforisch gevoel. Maar laten we ons niet rijk rekenen.”

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: