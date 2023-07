Terwijl op Rhodos de evacuaties doorgaan, staan in Nederland de nieuwe toeristen weer klaar

Op de vertrekborden op Schiphol zijn de hele middag twee vluchten te zien: eentje van luchtvaartmaatschappij TUI en eentje van Transavia. Vertrektijd: 15.50 uur. Toch komen de passagiers van de TUI-vlucht van een koude kermis thuis. Bij de incheckbalies worden ze weggestuurd, omdat hun reis gecanceld is. ,,We moeten naar de informatiebalie om te kijken of we kunnen omboeken”, zegt de 21-jarige Celine uit Hoorn.

Samen met haar vriendinnen Jolisa (21, Abcoude) en Thaya (22, Purmerend) zou ze tot donderdag naar Rhodos gaan voor zon, zee en strand. ,,We wilden naar een oud stadje en de vlindervallei”, vertelt Thaya. Tot zondagochtend dachten ze misschien tóch weg te kunnen. Bepakt en bezakt staan ze daarom bij de incheckbalies. Celine: ,,Ik heb vanochtend nog met de reisorganisatie Prijsvrij gebeld. Die zeiden dat alles gewoon doorging. We zouden naar Rhodos-Stad gaan, ver van de bosbranden.” De bosbranden op het zuiden van het eiland zijn daar zo’n 50 kilometer vandaan.

Maar, net zoals Corendon, Sunweb, Prijsvrij en D-reizen annuleerde TUI in de loop van zondag alle vakantiereizen naar Rhodos voor de komende dagen. De chaos op het eiland is te groot. Duizenden toeristen werden uit het zuiden geëvacueerd en naar het noorden gebracht. Daar wachten ze in sporthallen en hotels op hun terugreis.

Een vliegtuigpassagier filmde de bosbranden boven Rhodos (tekst gaat verder onder de video):

Via Bodrum toch naar Rhodos

De vlucht van Transavia vertrekt om 15.50 uur overigens wel gewoon van Schiphol. ,,We vliegen met eigen passagiers, want de touroperators halen hun klanten nu van boord”, legt een woordvoerder uit. De vliegtuigen vertrekken volgens hem daarnaast ook om mensen mee terug te nemen van Rhodos.

Ook Rocky, die samen met zijn zoon reist, komt er pas op Schiphol achter dat zijn oorspronkelijke plan niet meer doorgaat. ,,Ik dacht dat we gewoon konden vliegen”, zegt hij. Bij de informatiebalie heeft hij zojuist zijn reis omgeboekt naar Bodrum in Turkije. ,,Dan kunnen we altijd nog met de boot naar Rhodos”, merkt hij op. Een tochtje van drie uur. Of er dan wel accommodatie beschikbaar is? ,,Alles is geregeld. Ik heb me geen zorgen gemaakt over de vakantie. Er zijn wel ergere dingen in het leven. Vakanties zijn een luxeprobleem”, brengt hij nog net uit.

Volledig scherm Brent van der Werf vliegt met zijn vriendin van Eindhoven Airport naar Rhodos. © DCI media

Vanaf Eindhoven vertrokken zondagmiddag nog wel reizigers direct naar Rhodos. Brent van der Werf en zijn vriendin, afkomstig uit Utrecht, bijvoorbeeld. ,,Wij durven dat wel aan”, zegt hij. ,,We zitten aan de noordkant en daar is het veilig. We hebben daarover contact gehad met de vliegmaatschappij.” Ze vertrekken voor een reis van elf dagen. ,,We gaan er even van uit dat het niet nodig is om in paniek te raken”, voegt hij daaraan toe. Heel veel anders kan ook niet, want ze hebben alles zelf geboekt. Er komt geen schadevergoeding als ze ineens beslissen niet te gaan. ,,Hopelijk gaan we het er toch leuk hebben. We zitten in ieder geval veilig.”

Ook Sterre Heuker en Jaap van der Meer uit Friesland logeren ‘ergens aan de noordkant’. ,,We hebben een mail gekregen dat het er veilig is”, zegt zij. ,,En dan is het goed.” Van der Meer zegt geen flauw idee te hebben waar ze op Rhodos zitten. Heuker gaat ervan uit dat het hotel ze meteen informeert als er iets misgaat. ,,Dan kunnen we altijd nog zien wat we doen.”

Volledig scherm Sterre Heuker en Jaap van der Meer op Eindhoven Airport. © DCI media

Terug bij de TUI-balie op Schiphol. Daar zitten de drie vriendinnen uit Noord-Holland nog. Zij hangen al ruim een uur in de telefonische wachtrij van Prijsvrij. ,,We hopen dat we alsnog naar een andere bestemming kunnen omboeken. We willen vandaag nog graag ergens heen”, zegt Jolisa.

Na lang wachten, krijgt Celine tóch iemand aan de lijn. ,,We krijgen ons geld terug, maar ze kunnen ons vandaag helaas niet verder helpen.” De meiden pakken hun koffers en druipen af. Celine: ,,We kunnen naar vrienden in de buurt en moeten daar maar verder kijken of we voor morgen iets kunnen boeken. We hebben onze spullen in ieder geval al bij ons.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: