‘Terwijl wij elkaar op sociale media aftroefden over de toedracht, stierf Roos in een tram’

Afgelopen maandag werd Roos het leven ontnomen door een man die het leven niet waard is. Op Facebook zag ik haar foto voorbijkomen. Een foto van een meisje zoals mijn dochter. Vrolijk, aan het begin van het volwassen bestaan, op weg naar een toekomst, om haar dromen te verwezenlijken. We kennen haar niet, maar we weten wie ze is. Een dochter, een zuster, een nicht, een vriendin, een collega, een meisje dat sport, of juist niet, dat uitgaat en verkering heeft, of geniet van de vrijheid.