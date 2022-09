Terwijl zijn ouders in schuilkelder zitten in Kiev, verliest Herman (18) hier ruim 12.000 euro: ‘Het klonk zo logisch’

Kabinet kan burgers en onderne­mers niet laten wachten tot Prinsjes­dag

Het kabinet trekt miljarden uit om onder meer de zorgtoeslag en uitkeringen te verhogen. Ook gaat de belasting op je salaris omlaag, maar moeten ondernemers en spaarders weer méér gaan betalen. Of het een afgewogen plan is, is onmogelijk te zeggen, want slechts een deel ervan is uitgelekt, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

31 augustus