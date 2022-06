Teunis (78) ruïneerde leven van drie kleinkinderen: ‘Levenslang door opa beschadigd’

Politie beukt voordeur met stormram na mogelijke gijzeling: ‘Dit is een inval! Liggen!’

Twee mannen en een vrouw zijn zaterdag aangehouden in Almelo, op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident. Ze zouden in een woning een 37-jarige man tegen zijn wil hebben vastgehouden en mishandeld. Het huis is verzegeld, het drietal zit voorlopig vast. „We hebben al jaren het vermoeden dat er hier iets niet lekker zit.”

26 juni