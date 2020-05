The Last Dance is voor menig dertiger een feest der herkenning

Er is een Colombiaanse profwielrenner die Winner Anacona heet. Zijn vader was in de jaren 80 zo’n ontzettende fan van de Nederlandse wielrenner Peter Winnen, dat hij zijn zoon naar hem wilde vernoemen. Door een fout werd Winnen Winner, maar het verhaal wordt er niet minder mooi van. Dat er destijds in Tunja, Colombia, een jongeman voor de televisie zat, Peter Winnen zag winnen op de Alpe d’Huez, en dacht: zo moet mijn zoon heten. Naar die rossige jongen uit Ysselsteyn, Limburg, Nederland.