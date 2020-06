Thijs H. luisterde naar 'bizarre' songtekst om 'in stemming te komen'

LIVE TWITTERKan Thijs H. zijn psychose aandikken of zelfs verzinnen? Die vraag moeten gedragsdeskundigen vandaag beantwoorden in de rechtbank van Maastricht. Verslaggever Niels Klaassen is er vandaag bij in de rechtszaal en doet via Twitter live verslag.

Het is dag twee van de inhoudelijke behandeling van de drievoudige moordzaak, met behalve de inbreng van gedragsexperts ook de verhalen van nabestaanden van de slachtoffers Etsuko, Diny en Frans.

Thijs H. vermoordde de drie wandelaars vorig jaar mei in Den Haag en op de Brunssummerheide. Hij heeft de moorden bekend, maar stelt vanuit psychotische dwang gehandeld te hebben. Het Pieter Baan Centrum (PBC) adviseert de rechtbank om hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren (waardoor een celstraf vervalt).

Het OM is sceptisch over het psychoseverhaal. De officieren van justitie vinden dat H. met zijn intensieve drugsgebruik bewust risico’s nam, dat er een zekere ‘berekening’ in zijn handelen te bespeuren valt en dat er wel degelijk keuzemomenten waren om te besluiten niet te moorden.

De officier van justitie wil bijvoorbeeld weten waarom hij metalmuziek met ‘bizarre songteksten’ luisterde voordat hij toesloeg op dinsdag 7 mei in Zuid-Limburg. Ze citeerde in de rechtszaal die tekst: ,,I am chosen, next in line, send to slaughter all mankind.” H. reageert gelaten: ,,Om mezelf in de stemming te brengen, ik moest de moed verzamelen.”

‘Rode vlag’ gemist door behandelaar

In een rapport stellen de deskundigen van het Pieter Baan Centrum dat er bij H. sprake was van een ‘ernstige psychotische ontregeling’ die bovendien een ‘lange aanloop’ kende. Een gestoorde realiteit, waarbinnen iemand ook plannen en keuzes kan maken. Het bewust uitzetten van een telefoon past binnen zo’n ‘inhoudelijke denkstoornis’, volgens de PCB-experts.



De rechter vraagt zich af hoe de psychose waarin H. verkeerde door zijn behandelaars kon worden gemist. Psychiaters van ggz-instelling Mondriaan en PsyQ zouden zich gericht hebben op het sociale onvermogen van H. De ‘rode vlag’ die het PCB wel zag, zou daardoor op de achtergrond zijn geraakt. Zijn psychose had echter voorop moeten staan, aldus de psychiater van het centrum.



Gisteren werden de levensloop, feiten en persoonlijke omstandigheden behandeld. H. stelt dat hij vorig jaar totaal verward was, dat hij wel moest moorden, hij kreeg daarvoor in codetaal opdrachten van ‘het systeem’. ,,Ik wou dat ik het nooit had gedaan”, zei hij. Zijn psychische klachten zouden verergerd zijn door een combinatie van drugs en het adhd-medicijn dexamfetamine.

Opsporingsfoto van Thijs H.

Phil Boonen (L), advocaat van de nabestaanden van de Limburgse slachtoffers en advocaat Sebas Diekstra (R) arriveren bij de rechtbank.