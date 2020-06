Thijs H. voor de rechter: ‘Ik was knettergek’

Lange tijd zag Thijs H. een samenspanning van psychopaten die in codetaal communiceerden. Ook kreeg hij de ‘opdracht’ om te moorden. Na zijn arrestatie, met nieuwe medicijnen, groeide pas het besef dat het mis zat in zijn hoofd: ‘Ik was knettergek'.

De inhoudelijke behandeling gaat zeker vier dagen duren en draait vooral om de vraag of H. werkelijk volledig in de war was toen hij toesloeg.

Thijs H. stak op 4 mei in Den Haag de 56-jarige Etsuko dood in de Scheveningse Bosjes, het park waar ze altijd haar honden uitliet. Dinsdag 7 mei sloeg H. opnieuw toe, nu op de Brunssummerheide, een groot natuurgebied nabij zijn ouderlijk huis. Daar vermoordde hij Diny, een 63-jarige vrouw uit Heerlen en Frans, een 68-jarige man uit Hoensbroek. Ook zij liepen met hun hond toen ze werden aangevallen. H. pleegde de moorden in totale verwarring, leek het, in de rechtbank van Maastricht moet nu duidelijk worden wat precies leidde tot de gruweldaden.

De aanloop naar de moorden was er een vol psychische klachten, drugsgebruik, medicijnen en een zelfmoordpoging. In de zomer van 2018 gaat het snel bergafwaarts met H. Hij meldt zich bij de ggz en denkt dat ‘de wereld in handen is van psychopaten’. Op zijn eigen laptop had H. veel gezocht op eigenschappen van psychopaten en concludeert dat hij er zelf geen is. ,,Maar de rest van de wereld wel”, citeert de rechter uit het dossier. ,,U zag codetaal in Netflixseries als BoJack Horseman en de That 70's Show.” Toen H. dat doorkreeg was dat een ‘soort eurekamoment’, aldus de Limburger. Al maakte dit complot hem ook bang. ,,Voor het onvoorstelbare. Moord, marteling.” Zelfs vrienden hadden het op hem gemunt, in november 2018 volgt een zelfmoordpoging. H. snijdt in zijn polsen, en in zijn nek. ,,Ik dacht dat vrienden me zouden ontvoeren of martelen, dus dacht ik: dan doe ik het zelf maar. Als beter alternatief.” De maanden daarna krijgt H. therapie, ook slikt hij adhd-medicijnen, maar hij gaat ook weer blowen om de bijwerkingen (slaapproblemen, verminderde eetlust) te dempen. De dagen voor de moorden, in mei 2019, gaat het nog slechter. H. krijgt het idee dat hij moet moorden, de opdrachten komen via kentekens, nieuwsberichten, de klok. Op zaterdag 4 mei pakt hij een mes uit zijn keukenla van het Haagse appartement en gaat hij op pad, naar de Scheveningse Bosjes.

Steekwonden

Daar maakt hij zijn eerste slachtoffer, Etsuko. Zij had dertig steekwonden. Ook miste ze een pink, die was afgesneden. ,,Ik dacht dat ik bewijs nodig had. Maar ik kon er niet tegen die vinger in mijn jas te hebben”, zei H. vanochtend. Na de zaterdagmoord gaat hij eten met een ex-vriendin, zij zou als jury optreden voor de moordopdracht. Ze koken risotto met pompoen. Maar de ‘opdracht’ was nog niet af, merkte H. Hij moest weer toeslaan. Dat gebeurde dinsdag 7 mei.

Tijdens de zitting schetst H. voortdurend het beeld van een waanwereld, waarin vrienden, familie maar ook televisieprogramma's, kentekens en nieuwsberichten in codetaal communiceren. Totaal verward, heilig gelovend in dit complot, pleegt hij de moorden. Pas als hij is opgepakt en de anti-psychotica wel slikt, komt hij bij zinnen: ,,Mijn delicten waren gewoon hartstikke echt. Ik was knettergek, toen kwam het besef dat de codetaal niet echt is, dat het systeem niet echt is. Heel bizar.” Op veel detailvragen gaf H. geen antwoord - ‘ik weet het niet meer’ klonk tientallen keren - maar het OM betwijfelt of H. wel volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard kan worden. Ze zien in zijn opstelling een zekere ‘berekening’.

Jeugd

Aan het begin van de zitting gaat het over de jeugd en opvoeding van H., in zijn jonge jaren soms ‘overgevoelig’, herinnert een voormalige docent zich volgens de rechter: ,,Een gevangen kevertje zette hij buiten terug in het gras.” Hij hield niet van sporten, deed niet mee aan voetbal op het schoolplein. Vanaf de derde klas rookt hij geregeld wiet, ook experimenteert hij op zijn zeventiende een keer met speed. Later zou hij nog veel meer verschillende drugs gebruiken, soms met waanbeelden en kotsaanvallen tot gevolg. Aan hasj raakt H. verslaafd, dat vermindert de stress.

Als de rechter zegt dat hij vroeger veel gepest werd, corrigeert H. dat: ,,Het pesten viel heel erg mee, ik ben niet veelvuldig gepest op de middelbare school.”

Zitting

Na zijn arrestatie in mei vorig jaar ontkent H. nog iedere betrokkenheid, zegt tijdens een verhoor tegen de recherche dat hij ‘een team’ met hen vormt: ,,We moeten de dader vinden.” Maar begin augustus, als er veel meer dna-bewijs is, legt hij alsnog een bekentenis af: hij heeft de moorden gepleegd, maar hij handelde volgens ‘opdrachten’ die hij kreeg via ‘nieuwsberichten en kentekens’. Experts van het Pieter Baan Centrum adviseren H. ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ te verklaren (waardoor hij geen celstraf zou krijgen). Maar het OM is sceptisch en suggereert dat H. zijn psychose veinst en/of aanwakkerde met softdrugsgebruik.

Nabestaanden willen vandaag en morgen vooral antwoorden, vertelt een van in een interview met deze nieuwssite: ,,De officier van justitie onderzoekt echt alles”, zegt Carla, de dochter van Diny. ,,Het is fijn dat het zo grondig gebeurt. De slachtoffers hebben verdiend dat alles wordt uitgeplozen, dat is ook voor ons belangrijk. Elke steen is omgekeerd en bekeken. Thijs heeft lang gezwegen, vanaf zijn arrestatie tot augustus. Tot er zoveel dna-bewijs was dat hij wel moest bekennen.”

Volledig scherm Hondenbezitters lopen mee met de stille tocht voor de vrouw die in de Scheveningse Bosjes met een mes werd gedood. Inzetje: Thijs H. © ANP

Volledig scherm Slachtoffer-advocaat Phil Boonen staat nabestaanden bij van de Limburgse slachtoffers. © ANP