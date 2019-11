Thijs H. voor de rechter: was hij psychotisch toen hij de moorden pleegde?

Interview Onno Hoes: Verwarde personen maken hier meer slachtof­fers dan terreur

8:41 Oud-burgemeester Onno Hoes (58) kreeg van het kabinet de opdracht op te komen tot een ‘goedwerkende’ aanpak voor personen met verward gedrag in Nederland. De moord op twee schoonmakers in een Groningse bioscoop hakt er bij hem extra in. ,,Verwarde personen maken hier meer slachtoffers dan terreur, en toch gaan we over tot de orde van de dag.’’