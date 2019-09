Thom (21) trekt bejaarde vrouw nét op tijd van het spoor en krijgt eremedaille

Interview Autocou­reur Beitske: De Formule 1 zal altijd een droom blijven

7:32 Het aantal vrouwen in de racewereld is klein, heel klein. Beitske Visser (24) draait mee in de top. In de regen met zo’n 300 kilometer per uur achter iemand aan rijden met nul zicht, hoort er voor haar gewoon bij. ,,Ik vind alles gaaf, als ik maar gas kan geven.’’