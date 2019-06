Thomas Rueb wint Brusseprijs met boek over Syriëganger Laura H.

Journalist Thomas Rueb heeft de Brusseprijs 2018 gewonnen met zijn boek Laura H. - Het Kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Dat maakte juryvoorzitter Bas Haan vanavond bekend in een speciale uitzending van het radioprogramma NOS Met het Oog Op Morgen .

De Brusseprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste journalistieke boek en is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De prijs is vernoemd naar journalist M.J. Brusse (1873-1941). Rueb wint 10.000 euro. Hij was één van de vijf genomineerden.

Rueb vertelt in het boek het verhaal van Laura H., die met haar man en kinderen in 2015 naar IS-gebied trok. Ook haar jeugd en vlucht terug naar Nederland worden besproken.

De jury looft vooral hoe dichtbij Rueb het verhaal weet te brengen. “De overtuiging waarmee Rueb Laura's leven voor en in het Kalifaat dichtbij weet te brengen is overrompelend en wint aan kracht doordat de schrijver het verhaal vertelt vanuit zijn eigen vragen en verbazing. Daarbij is het boek zo rijk aan details, dat je als lezer daadwerkelijk het gevoel hebt dat je het allemaal zelf meemaakt.’’

Toneelstuk en film

In mei werd bekendgemaakt dat Het boek Laura H. wordt bewerkt tot toneelstuk. Regisseur Marcus Azzini gaat met Toneelgroep Oostpool uit Arnhem een toneelversie van het verhaal maken.

In maart maakte uitgeverij Das Mag al bekend dat Het boek Laura H. wordt verfilmd. Productiehuis De Familie van Michiel van Erp en Monique Busman heeft de filmrechten verworven.

Podcasts