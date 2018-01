Thomas runt al jaren de grootste partysite van Nederland

Al voordat Hyves en Facebook bestonden kon je op Partyflock je een eigen profiel aanmaken, feestjes beoordelen en andere gebruikers berichten sturen. Dat maakt Partyflock een van de eerste sociale media van Nederland. Tegenwoordig is dat wel anders. ,,Zeker de laatste vier of vijf jaar is Partyflock verschoven van vooral sociale media naar informatievoorziening over evenementen, onder druk van onder andere Facebook dat veel van het sociale aspect heeft overgenomen.”



Door het sociale aspect en de duizenden bezoekers heeft Partyflock behoorlijk wat invloed gehad op het leven van haar bezoekers. ,,We kregen wel eens mailtjes van mensen die elkaar hebben leren kennen via Partyflock en uiteindelijk getrouwd zijn.” Tegenwoordig is het met apps als Tinder en allerlei datingsites heel gewoon om online mensen te leren kennen en zo een partner te vinden. Maar toen was het nog ongebruikelijk om iemand via een website te leren kennen.