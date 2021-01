Thuis aan de slag met pubers: hoe krijg je ze als ouders nu weer aan het werk?

Karsten (11, groep 8) en Tristan (14, derde klas) uit Rotterdam bleken nogal verschillend met de eerste lockdown om te gaan. Karsten kwam om de haverklap beneden om aan zijn thuiswerkende moeder te vertellen welk schoolwerk hij af had. Tristan daarentegen, trok zich de hele dag terug op zijn kamer. Lekker rustig zou je denken, maar daar komt deze ronde tóch verandering in. ,,We weten nu dat we meer moeten controleren wat hij de hele dag zit te doen. Hij had een vwo-advies, maar moest door op de havo", verklaart moeder Juliëtte Bindenga.