Tielenaar (54) geslagen en uren vastgebonden in eigen huis bij gewelddadige woningoverval

De daders, vermoedelijk drie, drongen in de nacht van zaterdag op zondag de woning van het slachtoffer binnen. Hier verbleven zij volgens de politie enkele uren. In die tijd bonden ze de Tielenaar vast, sloegen ze hem en bedreigden ze hem met een wapen.



Het drietal ging er uiteindelijk met onder andere een portemonnee, telefoon en contant geld vandoor. Het is niet duidelijk hoe de verdachten het huis binnen zijn gekomen. Ook hun vluchtroute is onbekend.



Nadat het slachtoffer weer alleen was, wist hij zichzelf te bevrijden en belde hij de politie. Dit was zondagochtend rond 9.30 uur. De man is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie zegt direct een onderzoek gestart te zijn naar de toedracht van de woningoverval. Agenten doen in de omgeving buurtonderzoek en bekijken of er camerabeelden beschikbaar zijn. Ook roept de politie getuigen op zich te melden.