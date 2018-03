Tien jaar cel voor vergiftigen eigen moeder om erfenis in te pikken

Het echtpaar Hans W. (55) en Susanne H. (56), dat het testament van de moeder van Hans zou hebben aangepast en haar daarna zou hebben vergiftigd, moet tien jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vandaag besloten. Hans en Susanne zouden een aantal dure Amsterdamse panden hebben willen inpikken , die de moeder had geërfd na de dood van haar man.

Hans en Susanna hebben steeds alle betrokkenheid ontkend, maar dat gelooft de rechtbank niet. De vrouw beschikte als enige in de kring rond het slachtoffer over oxycodon, een zware pijnstiller. De dodelijke hoeveelheid oxycodon moet zijn toegediend op een moment waarop de man in de woning van het slachtoffer is geweest. Ook hebben de verdachten gewacht met het inroepen van de hulpdiensten totdat het slachtoffer was overleden.

Toch oordeelde de rechtbank dat niet met zekerheid is vast te stellen dat er een voorafgaand plan was om het slachtoffer te doden. Daarom is het stel veroordeeld voor doodslag, niet voor moord. Tegen beiden was 16 jaar geëist.

Panden

Rietje Esselaar overleed in juni 2016, 80 jaar oud. In 2000 was haar man Edward al overleden. De familie had in de Oosterparkbuurt in Amsterdam, waar Rietje woonde, een aantal panden in bezit. Sinds de dood van haar man stonden die allemaal op naam van Rietje. De panden zouden na haar dood eerlijk worden verdeeld over haar drie zoons.