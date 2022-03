Tien maanden later verliest weduwnaar Auke opnieuw zijn vrouw: inbrekers stelen urn

Historisch lage opkomst verkiezin­gen, minister onderzoekt oorzaak

Het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen is met 50,3 procent (na 98,5 procent van de stemmen geteld) historisch laag. Het vorige dieptepunt was in 2014 nog 53,8 procent. In 2018, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, ging 54,1 procent stemmen. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) stelt een onderzoek in naar de oorzaak.

