Tien politiebusjes maken einde aan feest met honderden mensen in Amsterdams Vondelpark

Bij het zien van de politiebusjes verlieten alle overgebleven feestvierders snel het terrein. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Rond 20.25 uur was het park weer grotendeels verlaten.



Een aanwezige sprak van honderden mensen die aan het feesten waren. De aanwezigen dansten op harde muziek en dronken alcohol. Een woordvoerder van de politie riep de feestgangers eerder vanavond op om naar huis te gaan: ‘Dit is echt onacceptabel en we zijn ons aan het voorbereiden om in te grijpen.’



Vanmiddag mengde er op het Museumplein ook al een grote groep demonstranten en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten. Een deel van hen zou zich, nadat de demonstratie tegen de coronamaatregelen in opdracht van burgemeester Femke Halsema werd ontbonden, verplaatst hebben naar het Vondelpark.



Degene die de livevideo maakte zei dat veel mensen die op het feestje zijn, helemaal klaar zijn met de lockdown. ,,Femke Halsema meet met twee maten. Het Museumplein wordt meteen schoongeveegd, maar wij kunnen al een uur feesten in het Vondelpark zonder dat de politie ingrijpt”, zo klinkt het commentaar. Er keken rond 19.30 uur zo’n drieduizend mensen naar de livevideo.



Eerder vandaag riep de gemeente al op om drukke menigtes te mijden in de stad. Het Vondelpark was zo een plek in de stad waar het door de hele dag heen door het lenteweer druk was. Ook verzamelde hier, na het protest op het Museumplein, veel demonstranten.