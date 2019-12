Tien tieners opgepakt vanwege schokkende mishandeling Gorinchem

In Madrid toont Mark Rutte zich de groene klimaat­paus die hij in eigen land niet wil zijn

17:35 Bij de opening van de klimaattop in Madrid bood minister-president Mark Rutte andere landen vandaag Nederlandse hulp aan om tot een strenger klimaatbeleid te komen. De premier die in eigen land zijn best doet om het imago van zijn VVD als 'de vrrroempartij’ te handhaven, profileert zich op het internationale toneel als enthousiaste voorloper in de klimaatstrijd.