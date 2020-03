Tien weken cel voor ‘corona-hoester’: ‘Ik heb corona, nu hebben jullie het ook’

UpdateEen 23-jarige man die expres twee agenten in het gezicht hoestte en riep dat hij ze met corona wilde besmetten, heeft een celstraf van tien weken aan zijn broek gekregen, waarvan twee weken voorwaardelijk. Dat heeft de politierechter in Den Haag besloten. Hij wordt onder meer veroordeeld voor bedreiging zware mishandeling.

De man moet ook 350 euro schadevergoeiding aan beide agenten betalen en krijgt een rij-ontzegging van tien maanden. Het wordt de man in deze tijd zwaar aangerekend dat hij met corona dreigde en dat hij maar blééf doorgaan met hoesten, ook toen hij naar het bureau werd gebracht. Hem werd ook zwaar aangerekend dat hij in deze bizarre tijd juist hulpverleners bedreigde. ,,Stel nou dat díe straks hun werk niet meer kunnen doen.”

De rechter ging met tien weken veel verder dan het Openbaar Ministerie, dat vijf weken (twee voorwaardelijk) had geëist. En dat terwijl de officier van justitie al had gezegd dat ‘de rechtspraak zijn tanden moet laten zien'.

De 23-jarige Asaad C. uit Noordwijkerhout stond vanmiddag voor de rechter. ,,Ik heb corona, nu hebben jullie het ook”, riep hij tegen de agenten nadat zij hem in de nacht van 17 op 18 maart in Leiden hadden aangehouden om een blaastest af te nemen. Dat wilde de man niet. Daarna hoestte hij de agenten vol in het gezicht.



De verdachte werd vandaag berecht volgens het supersnelrecht. Asaad C. was erbij. ,,Ik had een bakkie op,” zei hij over wat er was gebeurd. ,,Glaasje wodka. Kan zijn dat ik iets te veel had gedronken. Ik vond dat ik wat hardhandig werd aangepakt. Ik werd tegen de auto gegooid en ik moest m'n benen spreiden.”

Broodjes pindakaas

De man riep tijdens het incident dat hij getest was op corona en dat de handschoenen de agenten niet zouden helpen: ,,Ik weet dat ik binnen had moeten zitten, maar ik ben lekker naar buiten gegaan en nu hebben jullie het lekker ook.” Ook riep Asaad C: ,,Lekker paar dagen zitten, paar broodjes pindakaas eten en dan ben ik weer buiten. Geen rechter gaat me veroordelen. Jullie zijn zielig. Ik ga lekker meer mensen besmetten.” Asaad C. heeft al een strafblad, met onder meer andere verkeersdelicten.

De agenten verklaarden dat ze de spetters van het hoesten in hun gezicht voelden. Ze voelden zich daarna vies en zaten vol twijfels: ‘Heb ik het nou?’ Moet ik het m’n familie vertellen?’ De officier van justitie sprak van een doodsbedreiging en noemde het aantal slachtoffers dat de ziekte wereldwijd al heeft geëist.

De rechter vindt dat er géén sprake is van doodsbedreiging omdat de meeste dodelijke coronaslachtoffers al andere ziektes hadden en de agenten dus niet in levensgevaar zouden zijn geweest als Asaad C. wel corona had gehad. De rechter vindt wél dat sprake is van bedreiging zware mishandeling omdat ook gezonde mensen zwaar ziek kunnen worden van corona.

Minder praatjes

In de rechtbank had de verdachte minder praatjes dan tijdens zijn arrestatie. ,,Ik was niet getest,” zei hij tegen de rechter. De man is inmiddels wel onderzocht en heeft inderdaad geen corona. Verdachte C. sprak zijn waardering uit voor ‘iedereen die werkt in deze tijd’. ,,Waar blijkt dat dan uit?” vroeg de rechter. ,,Ja, door ‘dit verhaaltje’ zou je het niet zeggen”, aldus de verdachte die toch spijt betuigde.

Coffeeshop

De man uit Noordwijkerhout heeft het ‘corona-hoesten’ niet uitgevonden. Eerder al werd in Den Bosch een man opgepakt die zondag een wijkagent had bespuugd en schreeuwde dat hij corona had. Deze man moet volgende week woensdag voor de rechter verschijnen. De man werd uit een rij voor coffeeshop Meetpoint in Den Bosch verwijderd, omdat hij provocerend hoestte en naar mensen schreeuwde: ‘Ik heb corona!’