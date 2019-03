Tienduizenden adressen in het Gooi zitten zonder stroom

Zit het monster van Waasland achter de moord op Sally?

6:14 De moord op de Vlaamse prostituee Sally van Hecke in 1996 bleef altijd onopgelost, maar door onderzoek van journalist Kurt Wertelaers is de zaak heropend. Zijn oog viel op een beruchte seriemoordenaar die ten tijde van de moord in Nederland woonde.