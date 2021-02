Tienduizenden jonge, gezonde Nederlanders gesloopt door corona: ‘Ik neem afscheid van wie ik was’

Volg jij het nog? Emojipedia legt haarfijn uit welke emoji’s passé zijn

9 februari Meer dan ooit communiceren we via teksten op schermen. Daarbij zijn emoji’s de perfecte compensatie voor het gebrek aan lichaamstaal en intonatie. Op voorwaarde dat je de icoontjes juist gebruikt. Dat de lachende drol voor geluk staat en de aubergine niet zo onschuldig is als ze lijkt, weten we. Maar had jij door dat een verjaardagstaart een schunnige subtekst heeft en dat een clown géén compliment is?