Tienduizenden studenten lopen studievertraging op

Het onderzoek laat zien dat de vertraging onder hbo’ers groter is dan op universiteiten. In 2018 kregen studenten ook de vraag voorgelegd hoeveel ze achterliepen op het studieprogramma. Toen antwoordde 35 procent van de hbo’ers enige vertraging te hebben. Nu is dat aantal gestegen naar 45 procent. Op universiteiten geeft 44 procent van de studenten aan achter te lopen (41 procent in 2018). ,,We vermoeden dat dat komt doordat er meer praktijkvakken en stages op het hbo zijn”, verklaart Gillesse.



Ook zijn de studenten negatief over de kwaliteit van het huidige onderwijs. Driekwart vindt de digitale lessen slechter dan normaal. Gillesse: ,,Als colleges wegvallen, kan je nog steeds je tentamen halen. Maar daardoor krijg je wel minder goed onderwijs.”



Naar verwachting kan een deel van de studenten de vertraging nog inlopen, maar voor vertraagde stages zal dat lastig worden. Daarom vindt het ISO dat er compensatie moet komen voor alle studenten die aan het einde van de rit ‘coronavertraging’ hebben opgelopen. Nu bestaat zo’n regeling alleen voor studenten in het laatste jaar. Ook verwacht het ISO meer creatieve oplossingen om studievertraging tegen te gaan. Gillesse: ,,Je kunt moeilijk twee jaar op een stage gaan wachten.”