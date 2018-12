‘Tiener neergestoken bij winkel in Amsterdam’

discussies ten spijt We trekken dit jaar extra veel geld uit voor vuurwerk

17:00 Ondanks alle discussies over wel of geen vuurwerkverbod, lijkt de verkoop van vuurwerk dit jaar voor records te zorgen. Vuurwerkverkopers melden dat we fors meer geld uitgeven aan met name siervuurwerk. Een bestelling van minimaal honderd euro per persoon is eerder regel dan uitzondering. Vanaf vrijdag kunnen de pakketten worden opgehaald. Trend van dit jaar is de zogeheten compound of flowerbed; een uitgebreid siervuurwerk met maar één lont. ,,Lekker makkelijk én veilig.’’