Zeventienjarige rijdt 102 kilometer per uur met 25 km-wagentje

Geen onderzoek naar drankgebruik spookrijder die Dominique doodreed

10:59 De politie is niet van plan om nog te onderzoeken of de Poolse spookrijder, die afgelopen zondag de Tilburgse Dominique Lousberg (22) doodreed, gedronken had. Omdat de man het ongeluk ook niet overleefde, is het recht om hem te vervolgen vervallen.