Tienermeisje (12) verdronken in Drentse recreatieplas

Interview Fernando Ricksen, topvoetbal­ler met ALS, wil nog 20 jaar leven

9:00 Praten gaat nauwelijks meer, slikken wordt steeds lastiger en lopen is voorgoed voorbij. Vijf jaar na de diagnose ALS is de situatie van oud-voetballer Fernando Ricksen verre van ideaal. Toch blijft de 41-jarige Limburger, die inmiddels in Spanje woont, opgewekt en positief. ,,Ik ga ervan uit dat ik nog minimaal twintig jaar heb.”