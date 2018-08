Tieners breken 120 strandhokjes open en vernielen spullen in Zoutelande

Ahmed Marcouch slachtof­fer van 'etnisch profileren' in Spanje

17:15 Ahmed Marcouch is in Spanje naar eigen zeggen het slachtoffer geworden van etnisch profileren. Dat gebeurde volgens hem tijdens een bezoek met zijn gezin aan Madrid. ,,Zonder aanleiding moesten we onze paspoorten laten zien aan twee agenten die daarna foto's maakten", verklaart de burgemeester van Arnhem vandaag tegenover het Spaanse persbureau EFE. Hij is fel tegenstander van deze politiemethode.