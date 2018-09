Tieners uit Peugeotje geslingerd bij verkeersdrama: drie doden (15, 16 en 16)

Nederlan­der Arjen Kamphuis (47) vermist: 'Hij zat niet op zijn vlucht terug'

10:40 De 47-jarige Arjen Kamphuis uit Amsterdam is sinds vorige week vermist in Noorwegen. De Nederlander, die bekend is vanwege zijn inzet voor privacy en internetveiligheid, werd voor het laatst gezien in de Noorse plaats Bodø, in het noorden van het land.