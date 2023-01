Tiental Iraniërs in Torentje: ‘Rutte, toon ruggengraat en steek je nek uit’

Het is tijd dat Nederland eindelijk echt actie onderneemt richting Iran. Dat is de boodschap van tien Iraniërs in Nederland die dinsdag aanschuiven bij premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra in het Torentje. ‘Nederland moet vooroplopen. Dat hebben wij gemist bij onze premier.’

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. Duizenden mensen zijn al opgepakt en volgens Iran Human Rights Watch zijn honderden betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het bloed stroomt door de straten van Iran. Het begon met de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die in detentie stierf nadat zij door de moraalpolitie was opgepakt. De Iraniërs die in Nederland leven maken zich grote zorgen. Tien van hen zijn door premier Mark Rutte en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) uitgenodigd voor een gesprek aanstaande dinsdag.

Vooruitlopend op het bezoek aan Den Haag laat Sander Terphuis weten wat zij van Nederland verwachten. ,,We willen de regering zover krijgen dat ze daadwerkelijk iets gaan doen. Actie en daden zijn nu echt hard nodig", vertelt Terphuis. De Iraans-Nederlandse mensenrechtenverdediger vluchtte op zijn achttiende vanuit Iran naar Nederland. Maar wat willen zij concreet?

‘Stop de moordmachine’

Het wensenlijstje is helder. ,,Een inreisverbod voor alle leden van de regering en hun naasten. Dat gaat om zo'n duizend mensen. Zij mogen nooit meer naar Europa of Nederland komen. Ook niet als zij straks bescherming willen aanvragen als het regime zou vallen.” Daarnaast wil de groep dat familieleden van het regime die nu bijvoorbeeld in Europa studeren worden opgepakt en uitgezet. ,,Vrouwen in Iran mogen geen stukjes haar laten zien, maar de familieleden van het regime leven hier in volle vrijheid.” En ten slotte, zet de Revolutionaire Garde - ‘de moordmachine van het regime’ - op de lijst van terroristische organisaties, is hun boodschap.

Terphuis vindt dat ons land tot nu toe veel te weinig heeft laten zien. ,,Nederland zegt altijd: we dragen bij binnen EU- of VN-verband. Wat is dat voor een holle frase? Kom nou zelf als mensenrechtenland in actie. Toon ruggengraat, steek je nek uit. Landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn ook zelf met initiatieven gekomen. Nederland moet vooroplopen en het voortouw nemen. Dat hebben wij als Iraniërs hier gemist bij onze premier.”

Hij voegt eraan toe dat hij ook vindt dat Nederland veel beter de Iraanse diaspora hier moet beschermen. ,,Het is voor degenen hier die hun mond over het regime opendoen nu gevaarlijk. Het regime ziet de diaspora als serieus gevaar en is in Europese steden bezig om Iraanse dissidenten te liquideren.”

Quote De acties van vandaag vragen om een nog sterkere reactie vanuit de EU Wopke Hoekstra

Ontbieden van Iraanse ambassadeur

Eerder vandaag liet minister Hoekstra op Twitter weten de Iraanse ambassadeur te ontbieden vanwege ‘de vreselijke executies van demonstranten’ in het land. ‘Ik roep alle EU-lidstaten op om hetzelfde te doen.’ In zijn tweet verwijst Hoekstra naar de dood van twee betogers, eerder op de dag. Twee mannen van 20 en 22 jaar werden opgehangen omdat ze volgens de autoriteiten betrokken zouden zijn bij een moord op een militair.

Naar aanleiding van de executies kwamen zaterdag enkele tientallen betogers naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ze riepen onder meer ‘Stop executions in Iran’ en ‘Khamenei moordenaar’. De bijeenkomst was georganiseerd door de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland.

De Nederlandse regering ontbood vorige maand ook al de Iraanse ambassadeur nadat betogers ter dood waren gebracht. Hoekstra wijst erop dat er in Europees verband nieuwe sancties tegen het Iraanse regime in de maak zijn. ,,De acties van vandaag vragen om een nog sterkere reactie vanuit de EU”, aldus de minister.

Vrijdag riep ook al een aantal Tweede Kamerfracties uit zowel de coalitie als de oppositie de Nederlandse regering op om in Europa voorop te lopen bij het treffen van maatregelen tegen het Iraanse regime. Hoekstra is het met die fractieleiders eens, stelde hij in een schriftelijke reactie. Wat hem betreft zal Nederland samen met andere landen ‘de druk op Iran inderdaad hoog houden’.

