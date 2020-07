Tientallen arrestaties bij boerenprotest in Drenthe

LIVE | Einde proces Wilders nabij?

9:52 Zes jaar na zijn minder-Marokkanenuitspraken zou er vandaag een einde kunnen komen aan de strafzaak tegen Geert Wilders. Het gerechtshof beslist vandaag of er nog extra onderzoek nodig is in de zaak van de PVV’er, of het tijd wordt voor zijn laatste woord.