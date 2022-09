Tientallen auto’s vernield in Ter Apel, verdachte aangehouden

De politie heeft afgelopen nacht een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het vernielen van meerdere auto’s in Ter Apel. Zeker twintig auto’s hebben schade, aldus de politie.

Rond half twee 's nachts kreeg de politie een melding dat iemand de autoruiten van meerdere auto’s aan het inslaan was, in de buurt van de Heemker Akkerstraat. De verdachte werd aangehouden aan de Hoofdkade, even verderop. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie kijkt naar camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden.

Volgens buurtbewoners zijn er in totaal zo’n dertig auto's vernield en is de verdachte een asielzoeker. ,, Als dat inderdaad zo is, dan hoop ik dat diegene geholpen wordt. Zij horen hier ’s nachts niet over straat te lopen. Er moeten goede afspraken worden gemaakt, zodat we als dorp niet zomaar iedereen binnenhalen. Natuurlijk zijn echte asielzoekers welkom, maar niet dit tuig’’, zegt John Geilen tegen RTV Noord. Hij is een van de gedupeerden.

Vijftien auto's met ingeslagen ruiten op een rij

Zijn echtgenote en hij werden vrijdagnacht wakker doordat een buurtgenoot aanbelde. In eerste instantie deden ze niet open. ,,Je weet niet wat er aan de hand is en er speelt van alles in dit dorp.’’ Toen hij door het raam keek, zag de Groninger vijftien auto’s op rij staan met ingeslagen ruiten. ,,Ook mijn autoramen liggen aan diggelen. Tevens is de binnenspiegel stuk en de bedrading hangt los. Een forse kostenpost”, vertelt Geilen aangedaan.

Het paar is naar eigen zeggen ‘zeer geschrokken’ van het vandalisme in hun dorp. ,,Zo enorm is de ravage nog nooit geweest. Ik hoop dan ook dat deze situatie de ogen opent van bepaalde hoge instanties, want wat hier gebeurt loopt de spuigaten uit’’, aldus Geilen.

