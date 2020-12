Tientallen boeren protesteren opnieuw bij Jumbo-locaties in Breda

Tientallen boeren zijn maandag in de vroege ochtend opnieuw met hun tractoren de weg opgegaan om te protesteren bij een Jumbo-distributiecentrum in Breda.

Rond 03.45 uur arriveerden de eerste boeren bij de Jumbo XXL aan de Iabc in de Brabantse stad. Beide in- en uitgangen zijn afgezet. Volgens Peter van Oosterhout, een boer uit Terheijden, zijn ze met een grotere groep dan afgelopen vrijdag, toen er ook al geprotesteerd werd. Ze willen hun boodschap richting Jumbo en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) nog eens kracht bij zetten. Ze moeten met elkaar in gesprek over het keurmerk Farmer Friendly, waarmee boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten.

Het personeel van Jumbo kan maandag gewoon aan het werk, al is de weg vanwege de vele tractoren wel geblokkeerd. Vrachtwagens kunnen niet in- en uitrijden. De actie heeft daarom invloed op de distributie van producten naar de Jumbo-supermarkten. Het is nog niet bekend hoe lang de boeren van plan zijn te blijven. Het gaat er rustig aan toe. De politie is aanwezig, maar laat de actievoerders vooralsnog hun ding doen.

Jumbo-directeur thuis opgezocht

Een groep van ongeveer tien boeren is maandagochtend naar het Brabantse Heeswijk-Dinther gegaan om te praten met Jumbo-directeur Frits van Eerd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. ,,Het was een gemoedelijk gesprek en volgens de familie Van Eerd zijn de boeren ook alweer vertrokken”, zei een politiewoordvoerder.

De acties zijn een reactie op het feit dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) het ultimatum van Farmers Defence Force (FDF) over het keurmerk Farmer Friendly donderdagnacht heeft laten verlopen. Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten, wil meer tijd om het keurmerk te beoordelen.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel laat via een woordvoerder weten dat blokkades van distributiecentra onacceptabel zijn. ,,Met de kerstdrukte en het coronavirus is het compleet onacceptabel. Lege winkelschappen zorgen ervoor dat mensen op een ander moment terug moeten komen. Dat zorgt voor extra drukte en lange wachttijden in de supermarkt.”

Albert Heijn niet in gesprek

Afgelopen vrijdag protesteerden de boeren niet alleen in Breda en Veghel, maar ook in het Drentse Beilen en het Gelderse Oosterhout. Een dag later werd er geprotesteerd bij een Albert Heijn in Tilburg.

Supermarktketen Albert Heijn laat vandaag weten niet meer in gesprek te willen met protesterende boeren, omdat zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Eerder zei Albert Heijn wel in gesprek te willen met de actievoerende boeren. Dat gesprek had voor de kerst moeten plaatsvinden, maar daar ziet de supermarktketen nu vanaf, omdat de boeren de acties niet beëindigen terwijl ze dat wel hadden toegezegd. Albert Heijn denkt overigens dat de boeren die voor de poort staan geen boeren zijn met wie de supermarkt samenwerkt.

FDF raadt actie af

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) raadde zondag op haar website boeren af om actie te voeren bij leden van het CBL, zoals Jumbo. ,,FDF wil niet dat demonstranten persoonlijk het risico lopen om door CBL of haar leden te worden aangesproken op vergoeding van eventuele schade.” Woordvoerders van FDF en Agractie wisten maandagochtend niets af van de actie in Breda.

