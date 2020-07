Tientallen invallen in Zeeland door arrestatieteams, grote politieactie in havengebied Vlissingen

Video Jeugd veel vaker aan de botox, effect soms desastreus: ‘Ik schaam me nergens voor’

8:42 Het aantal jongeren van 18 tot 25 jaar dat cosmetische ingrepen laat doen is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Het gaat vooral om botoxprikken in het gezicht tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen.