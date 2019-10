Tientallen jongeren keren zich met ’extreem geweld’ tegen agenten

Henk vreest voor dementie: Wat als mijn kinderen mij niet meer herkennen?

7:29 Journalist Henk Blanken (60) heeft parkinson. Hij ‘leeft zich te barsten’, maar denkt ook na over een zelfgekozen dood. In deze brief aan zijn zoon en dochter legt hij uit hoe lastig dat is. ‘Ik denk dat ik liever nog even blijf. Zo lang ik door de dementie maar niet iemand anders word.’